الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فيديو

مصرع 3 نزلاء بحريق مصحة نفسية بالشروق وانتداب الطب الشرعي.. فيديو

حريق
حريق

لقى ٣ مصرعهم بينما أصيب ١١ آخرون، في حريق بمصحة نفسية في مدينة الشروق، والتهمت النيران الطابق الأول في فيلا، مكونة من ٣ طوابق تدار كمصحة نفسية، وعززت هيئة الإسعاف بـ ٨ سيارات لموقع الحادث.

وانتقلت سيارات الإطفاء فور تلقي غرفة النجدة بلاغًا، بنشوب الحريق حيث تم العثور على جثامين 3 نزلاء، وتم إنقاذ 11 آخرين أصيبوا بحالة اختناق.

وأخلت قوات الحماية المدنية مدعمة بقوات الإنقاذ البري، الفيلا وإجراء عمليات الإطفاء للسيطرة على النيران، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

وأقر أحد العاملين أمام جهات التحقيق، بنيابة الشروق وبدر، بأن حريقًا نشب بالطابق الأول من مصحة علاج الإدمان، حيث تفاجأ بنشوب الحريق مصطحبًا بدخان كثيف، وحجز الرؤية أمامه ولولا قربه من الباب الرئيسى للمصحة 
لكان من الضحايا، ورجح الشاهد بأن من الممكن بأن يكون ماس كهربائى.

https://youtube.com/shorts/vaLm_m1UV0U?si=sMnnrwULVisn4oIp 

حريق مدينة الشروق مصحة نفسية فيلا غرفة النجدة سيارات هيئة الاسعاف

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