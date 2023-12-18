الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

فضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، استبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، من مواجهة المارد الأحمر الليلة أمام فلومينينسي البرازيلي، بكأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية 

ويواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجوهرة المشعة بجدة، في أولى مباريات الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية (2023).

ويأتي قرار كولر، بسبب شعور اللاعب بإجهاد عضلي عام، لذلك فضل المدير الفني للقلعة الحمراء بعد التنسيق مع طبيب الفريق إراحته، حتى لا تتفاقم الإصابة، لحاجة الأهلي للمدافع في المباراة النهائية في حالة تخطي عقبة الفريق البرازيلي.

 

تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بمونديال الأندية

كان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أعلن عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الفريق البرازيلي.

وجاء تشكيل المارد الأحمر، على النحو التالي..

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

واستهل الأهلي، ظهوره التاسع والرابع على التوالي، بمونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية، باكتسح اتحاد جدة بنتيجة 3-1.

 

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