الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الأمريكي: لست هنا في تل أبيب لإنهاء الحرب بغزة

وزير الدفاع الأمريكي لويد
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إننا سنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته في إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، خلال المؤتمر الذي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن حماية الفلسطينيين في قطاع غزة واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأشار أوستن، إلى أنه في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة الغربية، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري لإسرائيل.

كما أكد أننا ناقشنا مستقبل غزة فيما بعد حماس وجددنا الدعوات الأمريكية لحل الدولتين، مضيفًا أن هذه عملية إسرائيلية في غزة ولست هنا لإملاء الجداول الزمنية أو الشروط لإنهائها.

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