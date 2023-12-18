الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ"الأعلام".. مشاركة الأطفال في مسيرات الاحتفال بفوز السيسي لولاية ثالثة بأسوان

الاحتفالات
الاحتفالات

حرص عدد من الأطفال على المشاركة برفقة أهلهم فى المسيرة الحاشدة التى نظمها أهالى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، بالسيارات تعبيرًا عن فرحتهم بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اختارونه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير بالبلاد، برفع  مجموعة من البنارات التى تحمل صورة الرئيس، وأعلام مصر.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

الاحتفالات
الاحتفالات
الاحتفالات
الاحتفالات
الاحتفالات
الاحتفالات
احتفالات مشاركة الأطفال فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية أهالي إدفو

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