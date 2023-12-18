جوائز ومسابقات ثقافية مصرية وعربية تفتح باب الترشح حتى أول 2024

أعلنت عدد من المؤسسات الثقافية المصرية والعربية فتح باب الترشح خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من الجوائز الثقافية فى الأدب والنشر والكتاب العلمي؛ وتزامنًا مع قرب إبتداء العام الجديد 2024 من أبرزها فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 55، وجائزة كتارا للرواية العربية؛ وغيرها.

فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين، فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لعام 2024، في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل 2024.

تأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: «النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: «النقد الأدبي- العلوم الإنسانية»، فضلًا عن ستة جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي: جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، جائزة أفضل كتاب في الفنون: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون، جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

فتح باب الترشح للنسخة العاشرة من جائزة كتارا للرواية العربية

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، فتح باب الترشح للدورة العاشرة لجائزة كتارا للرواية العربية 2024، حيث يستمر استلام المشاركات حتى 31 يناير 2024.

وذكرت المؤسسة العامة للحي الثقافي أن التقدم للجائزة يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة ووفق الشروط المحددة لكل فئات الجائزة، وتعبئة استمارة الترشح، وإرفاق المستندات المطلوبة.

وأضافت إدارة الجائزة اعتبارا من الدورة العاشرة للجائزة 2024 فئة جديدة، وهي فئة الرواية التاريخية، غير المنشورة، ويتم اختيار فائز واحد يحصل على مبلغ وقدره 30 ألف دولار أمريكي، ليصل بذلك عدد فئات الجائزة إلى ست فئات وهي: الروايات المنشورة ويشترط أن تكون قد نشرت خلال العام الحالي، والروايات غير المنشورة، ودراسات النقد الروائي، وروايات الفتيان غير المنشورة، الرواية التاريخية غير المنشورة، والرواية القطرية.

اتحاد الناشرين العرب يعلن عن فتح باب الترشح لجائزة “أفضل ناشر عربي”

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة في جائزة /أفضل ناشر عربي/ خلال الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر الجاري..

ووفقا لشروط الترشح للجائزة، يجب أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيدا بسجلات اتحاد الناشرين العرب، ومسددا التزاماته المالية حتى نهاية عام 2023م، وأن يكون العضو ناشرا خاصا وليس مؤسسة أو هيئة أو جهة رسمية، وأن يكون العضو المتقدم مشاركا في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة (55)، والالتزام واحترام قوانين الملكية الفكرية، وأن يقدم العضو نماذج من الإصدارات لا تقل عن عشرة عناوين، نسخة واحدة من كل عنوان، بحيث تعكس معايير تحكيم الجائزة الموضحة لاحقا، ويتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل ناشر عربي في حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ووضعت أمانة الجائزة ستة معايير للتحكيم هي: جودة الإنتاج والطباعة طبقا لمعايير الجودة، وتصميم الأغلفة ومدى مناسبتها لعنوان الكتاب وإخراجه، وتقييم المحتوى ومدى احترام الملكية الفكرية، وتنوع الإصدارات في مجال المعرفة والنشر، ومدى استفادة الدار من أشكال النشر الحديثة “الرقمي، المسموع”، ومدى مساهمة الدار بجهود مباشرة في تنمية المجتمع ودعم الفئات الخاصة.