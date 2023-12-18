الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

هنأ المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا بكل الفخر والاعتزاز وبالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة وجنود الإنتاج في شركات قطاع الأعمال التابعة وشتى مواقع العمل، يتقدم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهانى والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تجديد الثقة فيه لفترة رئاسية جديدة وما شهدته لجان الاقتراع من حشود جماهيرية غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد مثيلًا من قبل تعبيرًا عن عمق العلاقة بين الشعب وقيادته الوطنية.                    

أكد عصمت أن الخروج الكبير للمواطنين والمشهد الديمقراطي التي جرت من خلاله العملية الانتخابية إنما يعبر عن جينات الحضارة وعمق الوعي وثقة الشعب المصري، ويؤصل لخصوصية العلاقة بين المواطن وقيادته الوطنية الحكيمة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية وإرساء وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار والبناء على طريق الجمهورية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يوفق سيادة الرئيس ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه. وبهذه المناسبة يجدد العاملون بقطاع الأعمال العام العهد والوعد ببذل الجهد وتقديم الغالي والنفيس للمساهمة في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة التي أسس دعائمها  الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواصلة العمل والإنتاج لتحقيق نهضة الوطن ورفعة شأنه.

استثمارات قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام الشراكة مع قطاع الأعمال قطاع الاعمال العاملين في شركات قطاع الأعمال

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