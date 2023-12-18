الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى من نوعها جمهوريًا.. افتتاح غرفة مؤمنة مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة بمحكمة شرق الإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، برفقة المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة للأبنية المحاكم، والمستشار أمل عمار مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل نيابة عن المستشار عمر مروان وزير العدل، الغرفة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى محاكم الجمهورية، وقد تم تصميم الغرفة وفقًا لمعايير العدالة الناجزة العالمية، مما سيساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة العدالة خلال الفترة القادمة.

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ لشرح تفصيلي لآلية العمل داخل الغرفة وكيفية إدلاء الشاهدة بشهادتها بكل سهولة وأمان، حيث تم تجهيز الغرفة تقنيًا ومدها بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقًا لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة ضحية العنف داخل محكمة شرق الإسكندرية يعد مبادرة رائدة لحماية ضحايا العنف من السيدات والفتيات، لافتًا إلى أن المرأة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حصلت على العديد من الامتيازات، ويأتي افتتاح هذه الغرفة اليوم ليكون بمثابة حصانة كاملة للحفاظ على حقوق الضحايا.

ويأتي افتتاح المنطقة المؤمنة للمرأة في إطار التعاون بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك بحضور المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية، وكرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولفيف من مستشاري وزارة العدل، وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن المنطقة المؤمنة المُخصصة للمرأة ضحية العنف توفر مساحة  مكانية  آمنة حيث تظل الضحية طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة أو ضغط من جانب الخصوم، وذلك لمنع أي مسببات للإيذاء أو الصدمة، كما تعمل المنطقة المؤمنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة لشهود الإثبات لكفالة عدم تعرضهم لأي تهديد يقع عليهم.

IMG-20231218-WA0030
IMG-20231218-WA0030
IMG-20231218-WA0032
IMG-20231218-WA0032
IMG-20231218-WA0029
IMG-20231218-WA0029
IMG-20231218-WA0028
IMG-20231218-WA0028
محافظ الإسكندرية الغرفة المؤمنة محكمة شرق الإسكندرية الأولى من نوعها للمرأة ضحية العنف

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة