محافظ الإسكندرية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والوفد المرافق له من اللجنة المشكلة طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، صباح اليوم، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

عقب ذلك؛ شهد اللواء محمد الشريف ومرافقيه تنفيذ اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية للأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة، وذلك بستاد الإسكندرية، للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث.

وتفقد محافظ الإسكندرية ومرافقيه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهدوا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل، واطمأنوا على تدريب كافة العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة، وجاهزيتها لتنفيذ كافة المهام في أي وقت.

ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتظل الإسكندرية في الريادة دائمًا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والعميد محمد علي كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، واللواء هشام لطفي، مدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية اليوم، اعتماد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم الابتدائي والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 2 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.