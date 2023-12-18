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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد فوزه بولاية جديدة.. إشادة عمالية بفوز الرئيس السيسى بغالبية أصوات المصريين فى الانتخابات الرئاسية

عماد حمدى
عماد حمدى

هنأ المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه لولاية رئاسية جديدة.


الانتخابات الرئاسية 2024



وأكد رئيس نقابة الكيماويات أن الانتخابات الرئاسية 2024 سيخلدها التاريخ المصرى، بسبب حجم الإقبال غير المسبوق وتنوع الناخبين من شباب وعمال وامرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، الذى شهدته لجان الاقتراع. 

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الإقبال على لجان الاقتراع 


وقال حمدى إن الحشود التى شهدتها لجان الاقتراع لاختيار الرئيس السيسى، ما هي إلا تأكيد على دعمهم للقيادة السياسية والالتفاف حول الدولة المصرية فى مواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يبرهن على أن الشعب المصرى يراهن على القيادة الحكيمة التى تستطيع الحفاظ على استقرار الأمن للبلاد وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التى تحقق نهضة غير مسبوقة، داعيًا الله أن يوفق الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّمة.

الهيئة الوطنية للانتخابات 

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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الانتخابات الرئاسية النقابة العامة للكيماويات عماد حمدي لجان الاقتراع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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