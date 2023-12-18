بيرناردو سيلفا: سنفتقد هالاند ودي بروين.. لكن الجميع عازم على التأهل للنهائي

أكد البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن اللاعبين عازمين على التأهل لنهائي كأس العالم للأندية قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، غدا الثلاثاء، في الدور قبل النهائي للبطولةعلى ملعب الجوهرة.

وقال سيلفا في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم: “نحن متحمسون للعب في كأس العالم للأندية، أول مبارياتنا ستكون غدًا أمام أوراوا، علينا تحقيق الانتصار فيها والتأهل للنهائي”.

وتابع: “هالاند مهم لنا بالطبع، ولكن في النهاية كل اللاعبين مهمين، في مانشستر سيتي لا يهم من يلعب نحن نلعب بروح الفريق، نعم نحن نفتقد هالاند، ولكن لدينا ألفاريز”.

وعن الدوري السعودي وإذا بإمكانه اللعب فيه مستقبلًا: “التحسن الفائق للدوري السعودي نشاهده، هناك الكثير من الاستثمارات والانتقالات، أعتقد سنرى المزيد من التطور، لا أفكر بالإنتقال إلى أي مكان الأن، أنا أركز على اللعب مع فريقي مانشستر سيتي”.

وأتم: “أعرف بالطبع أن هناك تنافس كبير في أوروبا ولكن بطبيعة الحال إن كان هناك إمكانية، ومستوى مطلوب في الدوري السعودي فـهذا سـيسعدني”.

ويشارك سيتي في مونديال الأندية لأول مرة بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

أما الفريق الياباني، الفائز بلقب دوري أبطال آسيا، يشارك للمرة الثالثة في البطولة بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017، حيث بلغ المربع الذهبي في المسابقة العالمية عقب فوزه 1 -0 على كلوب ليون المكسيكي يوم الجمعة الماضي بالدور الثاني للمسابقة.