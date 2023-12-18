الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على الجوائز المالية لمونديال الأندية بالسعودية

الأهلي واتحاد جدة
الأهلي واتحاد جدة

أصبح عن الجوائز المالية لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية (2023)، هو الأكثر بحثا وتداولا وقراءة على كافة محركات جوجل مؤخرا، بعد الوصول للدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ويأتي ذلك، نظرا لتواجد ممثل الكرة المصرية الأهلي في الحدث العالمي، ونجاحه في تخطي عقبة اتحاد جدة في مباراة ربع النهائي الجمعة الماضية، بنتيجة 3/1.

الجوائز المالية لمونديال الأندية بالسعودية (2023)

المركز الأول (البطل) 5 ملايين دولار. 

المركز الثاني (الوصيف) 4 ملايين دولار. 

المركز الثالث (الميدالية البرونزية) 2.5 مليون دولار. 

المركز الرابع - 2 مليون دولار. 

المركز الخامس  - 1.5 مليون دولار. 

المركز السادس - مليون دولار. 

المركز السابع - 500 ألف دولار.

ومن المقرر أن تختتم منافسات النسخة الحالية من مونديال الأندية بالمملكة العربية السعودية، الجمعة المقبلة، بإقامة مباراة المركز الثالث في تمام الرابعة والنصف عصرا، بينما تقام المباراة النهائية في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة.

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وكانت منافسات مونديال الأندية، انطلقت يوم 12 ديسمبر الجاري، بمواجهة جمعت بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وفوز الفريق السعودي بنتيجة 3/0.

وفي الدور ربع النهائي، حقق فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني الفوز على نظيره ليون المكسيكي بهدف نظيف، بينما اكتسح الأهلي اتحاد جدة بنتيجة 3/1.

وتنطلق اليوم الاثنين، أولى منافسات نصف نهائي مونديال العالم للأندية، بإقامة المباراة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساء.

وتختتم منافسات الدور ذاته، غدا الثلاثاء عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره وراوا ريد دياموندز الياباني، في تمام الثامنة مساء أيضا.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وبطل البرازيل مع الفائز من مواجهة مانشستر والفريق الياباني، على لقب البطولة العالمية، يوم 22 ديسمبر الجاري.

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