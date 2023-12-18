مسيرة حاشدة بالأعلام فى القليوبية احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية

نظمت أمانة “مستقبل وطن” بالقليوبية، مسيرة حاشدة بالسيارات وأعلام مصر، بدأت من أمام المصنع الحربى بمدينة بنها، مرورا بشارع فريد ندا حتى ديوان عام محافظة القليوبية، وشهدت المسيرة تفاعل الآلاف من المواطنين مع الأغانى الوطنية مرددين شعارات تحيا مصر، ومعا نكمل المسيرة.

شهدت المسيرة هتافات تحيا مصر..تحيا مصر وشارك فيها الأسر والمواطنين والأطفال والسيدات في مظهر احتفالي مبهج موضحين ان المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطنى لاسيما وان مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد رغم كل التحديات وهو مايمثل رصاصة في قلب أعداء الوطن

وأشار الأهالي إلى أن المصريين لبوا نداء الوطن وشاركوا بإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية.

وأكد خالد جرامون أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أن نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى هو نجاح لمستقبل مصر الذى شهد فى عصره إنشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية والمبادرات الرئاسية التى ساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فى شتى المجالات بكافة ربوع محافظات مصر

وأضاف “جرامون” خلال المسيرة، أن تفاعل المواطنين مع المسيرة فى الشوارع دليل على شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل شبر على أرض مصر.

وأشار إلى احتشاد الناخبين من جميع الفئات أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في العرس الديمقراطى والتصويت داخل صناديق الاقتراع شهادة قوية على شعبية السيسى وأن الأقدر فى حكم مصر والوقوف ضد أى عدوان يستهدف تهديد أمن المصريين