الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تهنئ الرئيس السيسى لإنتخابه فترة جديدة رئيسا لمصر

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة الجامعة  التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لإستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وقال "الجيزاوى" إن الشعب المصري استطاع خلال الانتخابات الرئاسية تقديم نموذج يحتذي به أمام العالم في حب الوطن من خلال الخروج والمشاركة بفعالية وتجديد الثقة فى قيادته الحكيمة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة.

وأكد رئيس الجامعة أن مصر نجحت فى استعادة دورها الوطنى وقوتها الناعمة على مستوى العالم بشكل واضح ومؤثر  مشيدا بالإنجازات التى تحققت على أرض الواقع خلال الـ 10 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات ومنها ملف التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء مدن ذكية تمثل استثمار مصر فى المستقبل بالإضافة الى إطلاق مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى والريف المصرى.

جامعة بنها الرئيس السيسي فوز السيسي فترة رئاسية الانتخابات الرئاسية

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