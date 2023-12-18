الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بالنيابة عن القيادات التنفيذية والشعبية وجميع أهالي محافظة مطروح بخالص التهنئة الي  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية  ٢٠٢٤ التي تم الإعلان عن نتيجتها الرسمية اليوم الاثنين.


ودعا المولي عز وجل  أن يوفِّقَه  فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه نحو غدا افضل بإذن الله، وأن يديمَ علي مصرنا الغالية  نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يحفظَ وطننا الغالى من كل مكروهٍ وسوءٍ، سائلين الله العلي القدير لفخامته دوام الصحة والتوفيق.


مشيدا بوعي وادراك المواطن المطروحى وحرصه على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية والتي شهدت  مشاركة  كبيرة من جميع أطياف  المجتمع المطروحى  من  عمد ومشايخ وعواقل والشباب والمرأة وكبار السن وذوي القدرات والهمم  وحرصهم على استكمال مسيرة  بناء وتنمية المجتمع والحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية.

 

وفي سياق آخر كان قد بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.  

محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القيادات التنفيذية والشعبية مطروح

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