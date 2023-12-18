باحث قبطي مُهنئًا الرئيس السيسي: "أعاد بناء المجتمع على أسس المواطنة"

قال الباحث القبطي كريم كمال، إن الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لم يأت من فراغ ولكن من عمل جاد ومثمر استمر على مدار عقد من الزمان، ظهرت نتائجه واضحة التأثير على مستقبل بناء الجمهورية الجديدة قائم علي جذب الاستثمارات والاعتماد علي الدخل القومي المصري وجذب السياحة مع إعادة بناء البنية التحتية بما يتوافق مع كل المقايس العالمية.

وأضاف “كمال ” في تصريحات خاصة لـ"الدستور“: بجانب القضاء علي منابع الإرهاب واستعادة الأمن والأمان للشارع المصري، فقد نجح الرئيس السيسي في إعادة بناء المجتمع على أسس المواطنة واحترام الآخر".

وتابع:”حظى المواطن البسيط باهتمام وأولوية الرئيس السيسي، وظهر ذلك جليًا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي اهتمت بالمواطن في الريف والقرية والاحياء الشعبية من كل الجوانب اسس لعهد جديد قائم علي العدالة الاجتماعية.

في سياق متصل، أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يهنئة فيها بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية، وتجديد ثقة الشعب المصري، والفوز المشرف لفترة رئاسية جديدة، وجاء في نص البرقية

" تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع الشعب المصري العظيم، وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة".

وأوضح “أن الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم نموذجا للقيادة السياسية القادرة على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، ورؤية وطنية مخلصة، وإرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين”.