الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب أحمد إدريس: فوز الرئيس السيسي في الانتخابات انتصارا جديدا لإرادة المصريين

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب أن حزب حماة الوطن مسئول التحالف الوطني بمحافظة الأقصر، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة ما هو إلا انتصارا جديدا لإرداة المصريين واختيارتهم الحرة الوطنية، موضحا أن المرحلة المقبلة جني الثمار للسنوات السابقة التي شهدت طفرة تنموية. 

وقال إدريس إن نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، انعكاسا لحشود الناخبين التي شاهدناها أمام لجان الاقتراع فى الداخل والخارج.

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وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن حالة الوعي السياسي التي وصل لها المصريبن سواء من خلال إبهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع أو من خلال اختياراتهم التي ظهرت فى نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن.

وتابع أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة لها رؤية ثاقبة تتعامل مع التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة، فالمسئولية كبيرة وتتطلب الكثير من الجهد والعمل للتصدي للكل التحديات، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع مواجهة كل هذه التحديات إلا من أنقذ مصر من براثن الإرهاب والفوضى وهو القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب أحمد إدريس حزب حماة الوطن التحالف الوطني الانتخابات الرئاسية الرئاسية

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