الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد احتفالا بفوز الرئيس السيسي

مسيرات بالوادي الجديد
مسيرات بالوادي الجديد احتفالا بفوز السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد مسيرة حاشدة بالسيارات فى شوارع مدينة موط بالداخلة احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة، بمشاركة عدد كبير من أبناء مركز الداخلة والقيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعلى رأسهم النائب محمد علي عبد الغني أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة وعضو مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات الشعبية والأهالي حاملين الأعلام وشعارات حزب مستقبل وطن تأكيدا على سعادتهم الغامرة بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية باكتساح.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات تؤكد على فرحتهم بفوز الرئيس السيسي باعتباره رجل المرحلة وقائد مسيرة التنمية والبناء وراعي حمى الوطن وحائط الصد المنيع فى وجه كل الأعداء الذين يتربصون بأمن واستقرار مصر، مؤكدين على استمرار دعمهم للرئيس دون قيد او شرط من أجل تحقيق كل آمال وطموحات المصريين.

وأكد أهالي الداخلة على أن الرئيس السيسي حقق حزمة إنجازات تاريخية غير مسبوقة بجانب استتباب وتحقيق الأمن والاستقرار وانشاء عدد كبير من المشروعات والمبادرات التى ساهمت في القضاء على المشاكل الصحية والمجتمعية التى كان الشعب المصري معربين عن شكرهم لكل أبناء الشعب المصري لاختيارهم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية باغلبية ساحقة وهو ما يعكس حبه لشخص الرئيس السيسي ودعمه ردا للجميل من كل المصريين تجاه من اختاروه بالإجماع من أجل نهضة الوطن واستقراره وأمنه فى ظل ما يعانيه العالم من صراعات وتحديات.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%. 

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد مسيرة حاشدة بالسيارات احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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