الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية للعام 2024

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

بعث سامح شكري وزير الخارجية، ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم أعضاء وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري في فخامته وفوزه العظيم والمُقدر في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

ووجه وزير الخارجية التهنئة لفخامة الرئيس على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكدًا على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في فخامته، رئيسًا وقائدًا للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام القادمة.

وأعاد سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائمًا تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب. 

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