وكيل خطة النواب: نجاح الرئيس السيسي دليل على وعي المصريين

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المصريين اثبتوا انهم على وعي ودراية بكل المخاطر التي تحيط بهم وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة اليوم دليل على هذا الوعي، لافتًا إلى انهم اختاروا الأمان والقوة والعدل والحنكة اختاروا الرئيس السيسي لفترة جديدة يستكمل فيها ما بدأه من إنجازات ويحافظ على الأرض ومقدرات الأمة.

وأشار “سالم” إلى أن الرئيس يواجه الكثير من التحديات خلال فترة ولايته الجديدة وهي تعتبر امتداد للتحديات المستمرة طوال الفترة الماضية حيث تستمر التحديات السياسية من خلال المشاكل الموجودة على حدود مصر من الشرق والغرب والتحديات الاقتصادية الكثيرة والتي تحتاج لإدارة رشيدة وحكمية.

قوانين هامة

أشار وكيل خطة النواب إلى أن الفترة القادمة ينتظر الشعب عددا من القوانين الهامة كقانون الإيجارات القديمة وقانون البناء الموحد وغيرها، ما يجعل الملف الاقتصادي حافلا بالعديد من القضايا الهامة.

أضاف: "مصر دائمًا في مقدمة اختيارات الرئيس والشعب معًا، مصر هى الأساس والوطن والغد، نبدأ معك سيادة الرئيس عهد جديد تنفتح فيه ابواب الخير بعون الله وتوفيقه رغم كل الصعاب.