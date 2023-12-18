الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد إعلان الهيئة الوطنية.. حزب مصر بلدي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولية فترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب اللواء  سيف الاسلام عبد الباري رئيس الحزب والسادة أعضاء الأمانة العامة والهيئة العليا للحزب بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزة فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتي جاءت نتيجتها تجسيدا واضحا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصرى بسيادتة، والتفافه حول قيادتكم الرشيدة، لتواصلوا مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية.

وأضاف عبد الباري، إنه ما كانت هذه النتيجة إلا تعبيرا عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة جموع الشعب المصرى فى أنكم الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب رئيسا يحمل صفات الزعيم، ويمتلك مقومات القائد، ويمتلئ بحكمة الخبير، وهي الأمور التي لمسناها جميعا في سيادتكم وأنتم تقودون البلاد.

وتابع عبد الباري فى رسالة له: " نعاهدكم يا سيادة الرئيس بأن نظل دوما خلفكم، مؤيدين لسياستكم التي نحن على يقين بأنها سوف تدفع مصر قدما إلى الأمام، لتتبوء المكانة اللائقة بها كدولة رائدة في الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله، وفقكم الله وأعانكم على قيادة مصر فى ولايتكم الجديدة، ومتعكم بموفور الصحة والعافية.

وأعلن المستشار حازم بدوي، نائب نائب رئيس محكمة النقض، فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بتصويت من  39.702.451  صوت بنسبة مشاركة 89.6%  من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة. 

وأضاف المستشار حازم بدوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الإثنين،  أن عدد الأصوات 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا.

وعدد الأصوات الصحيحة  بنسبة 98% ممن إجمالي الحضور  وكشف عن الأصوات الباطلة 489.307. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

اللواء سيف الإسلام عبد الباري لرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ المرحلة الحرجة

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