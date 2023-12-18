صابرين مهنئة الرئيس السيسى بولاية جديدة: رئيسى وأفتخر

هنأت الفنانة صابرين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت صابرين عبر حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي وموقع التغريدات المصغر "إكس"، والمعروف سابقًا باسم "تويتر"، التي أرفقت معها صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "مبروك رئيسي وأفتخر".

ولاية رئاسية ثالثة

فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات، على ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات.

وحصل السيسي على عدد 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًاو أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وفي كلمة بعد الفوز، أكد السيسي أن مصر تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وهنأ المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشعب المصري على العُرس الديمقراطي الذي شهدته مصر في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال، خلال كلمته للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الإثنين، إن "الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية هذا الشعب العظيم في خروج جميع أطياف الشعب لتعبر عن رأيها، حيث صعب التمييز بأن المرأة هي التي كانت في أول الصفوف أم الشباب أم كبار السن أم ذوي الهمم والعمال أم الطلاب؟، فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر".

وتابع: "أنه لا تجاوزات أو خروقات تم تسجيلها، بل حازت الانتخابات على إشادات من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأهلية المحلية والدولية، ومن قبلهم إشادة الناخبين".