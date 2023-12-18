موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا ونتيجة القرعة كاملة

أجريت ظهر اليوم الإثنين، قرعة دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا (موسم 2023-2024)، وذلك بمقر «يويفا» بمدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال، كل من بايرن ميونيخ الألماني، كوبنهاجن الألماني، أرسنال الإنجليزي، إيندهوفن الهولندي، ريال مدريد الإسباني، نابولي الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد، لاتسيو الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي.

قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

بورتو × أرسنال

نابولي × برشلونة

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد

أيندهوفن × بوروسيا دورتموند

لاتسيو × بايرن ميونخ

كوبنهاجن × مانشستر سيتي

لايبزيج × ريال مدريد

موعد مباريات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

وستقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أيام 13، 14، 20، 21 فبراير المقبل، على أن تقام مباريات 5، 6، 12، 13 من مارس المقبل.

وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور ربع النهائي، الذي ستجرى مباريات الذهاب في هذا الدور، يومي 9، و10 أبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16، و17 أبريل.

وستقام مباراتي ذهاب الدور نصف النهائي، يومي 30 أبريل والأول من مايو، على أن تقام مباراتي الإياب، يومي 7 و8 مايو المقبل.

جدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي، قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي 2022-2023، بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أتاتورك بأسطنبول.

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