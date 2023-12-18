مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى كأس العالم للأندية

يحرص عشاق ومحبين المباريات المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، حيث تتواصل متعة كرة القدم بكافة المباريات المثيرة والممتعة أوروبيًا وعربيًا.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 بكأس العالم للأندية وفي الدوري الإنجليزي وغيرهما، فضلا عن القنوات الناقلة.

لا صوت سيعلو فوق صوت مباراة الأهلي وفلومينينسي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية في عام 2023.

وتقام مباريات أخرى وتكون بحساب الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وغيرها من الكثير من البطولات.

مواقيت مباريات اليوم الإثنين

مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر في كأس العالم للأندية

النادي فلومينينسي × النادي الأهلي (في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

مباريات اليوم الاثنين 18 ديسمبر في الدوري الإسباني

نادي جيرونا × نادي ألافيس (في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة) - beIN Sports HD 3

مباريات اليوم الاثنين 18 ديسمبر في الدوري الإيطالي

أتالانتا × ساليرنيتانا (في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة) - AD Sports Premium 1

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهمة إدارة مباراة النادي الأهلي وفلومينينسي البرازيلي للحكم البولندي شيمون مارتشينياك، والذى سيعرف برجل النهائيات والمواعيد الكبرى، بعدما أدار نهائيى كأس العالم في عام 2022 ودوري أبطال أوروبا لعام 2023.

ولد شيمون مارتشينياك في مدينة بوتسك البولندية في عام 1981، واعتمد من قِبل الاتحاد الدولي كحكما دولي في عام 2011.

أدار الحكم الدولي البولندي شيمون مارتشينياك في نهائي كأس العالم قطر لعام 2022 بين منتخب الأرجنتين وفرنسا في شهر ديسمبر الماضي، وتوجت الأرجنتين بالكأس الثالثة في تاريخها عقب الفوز بركلات الترجيح.