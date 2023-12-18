"جرائم حرب".. نقيب الصحفيين يندد بجرائم الاحتلال ضد الإعلاميين في غزة (فيديو)

أدان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في الإعلام في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، ووصف المشهد في غزة بأنه مشهد مأساوي يشهد صراعا بين الحقيقة والكذب، وبين الصمود والاستهداف.

وقال البلشي، في حديث هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الصحفيين في غزة يؤدون مهنتهم بشجاعة وإخلاص، ويكشفون الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ويتحدون الرواية المزيفة التي يحاول الاحتلال ترويجها.

وأكد أن الصحفيين في غزة حققوا انتصارا للحقيقة، رغم محاولات الاحتلال لقمعهم وقتلهم. وأشار البلشي إلى أن أكثر من 1000 صحفي يعملون على الأرض في ظروف صعبة، وأن عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في الإعلام تجاوز 90 شهيدا.

وأعرب البلشي، عن استنكاره للممارسات الوحشية التي يتعرض لها الصحفيون في غزة من قبل الاحتلال، مثل استهدافهم بالطائرات المسيرة وتركهم ينزفون حتى الموت، كما حدث مع الصحفيين وائل الدحدوح وتامر أبودقة.

ووصف البلشي، هذه الممارسات بأنها جرائم حرب وقتل عمد، ودليل على سياسة الاحتلال العدائية تجاه الصحفيين بشكل عام. وذكر البلشي بعض الحالات التي تعرض لها الصحفيين في تلفزيون فلسطين وقناة القاهرة الإخبارية وزملائهم في جنوب لبنان، والتي تؤكد على تكرار هذا المشهد المؤلم.