الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" مهنئًا السيسي: "قادر على تحقيق تطلعات الشعب"

الدكتور ممدوح محمود
الدكتور ممدوح محمود

هنأ حزب الحرية المصرى، برئاسة د.ممدوح محمود، الرئيس السيسى بفوزه لفترة رئاسية جديدة؛ داعيًا الله أن يوفقه ويسدد خطاه فى قيادة مصر نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه آمال وتطلعات المصريين في الجمهورية الجديدة.

قادر على قيادة مصر الى بر الأمان

وقال رئيس الحرية المصرى إن الرئيس السيسى قادر على قيادة مصر إلى بر الأمان وتحقيق تطلعات الشعب المصري بمزيد من التقدم والازدهار؛ وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ومواجهة التحديات للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

أضاف رئيس الحزب أن المصريين الذين خرجوا بارادة وطنية خالصة؛ لممارسة حقهم الدستورى؛ اثبتوا للعالم أن لديهم من الوعى السياسى الذى يؤهلهم لاختيار القائد الأفضل لقيادة الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.

أكد، فى بيان للحزب أن المرحلة القادمة من تاريخ الوطن تتطلب من الشعب المصرى بمختلف فئاته وانتماءاته السياسية؛ الاصطفاف خلف القيادة السياسية؛ لمواجهة المخططات والمؤامرات التى تستهدف أمن مصر واستقرارها.

وأشاد الرئيس السيسي بمشهد الانتخابات الرئاسية 2024 التي شهدت نسبة التصويت فيها 66.8% من إجمالي من لهم حق التصويت.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة متلفزة:"لقد كان مشهد حضاري تضافرت فيه جهود الدولة ليخرج بالمظهر المشرف لم يشهد أي تجاوزات أو خروقات أمنية رغم الحشود غير المسبوقة".

أضاف:"أبناء ومصر وبناتها أقول لكم بالصدق المعهود بيننا أدرك يقينا أن حجم التحديات التي نواجهها ومازلنا نوجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن المصري العظيم.

الشعب المصري الوعي السياسي القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة حياة كريمه

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