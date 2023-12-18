جوزيه مورينيو: تشيلسي هو مَن قرر بيع صلاح وليس أنا

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن كواليس رحيل محمد صلاح، نجم ليفربول، ومنتخب مصر الأول أيام فترته في تشيلسي الإنجليزي.

وقال مورينيو، لبرنامج بودكاست “أوبي ميكيل”:“أنا من قررت شراء محمد صلاح من بازل وحاربت لأجله بعد أن كان سينتقل لليفربول وقتها من بازل، وأنا من قررت شراء كيفين دي بروين كذلك”.

وتابع:“في النهاية عندما ظهروا معنا لم يقدموا المستوى المطلوب لـذلك قلت لهم اصبروا حتى تحصلون على فرصكم، لكن كلاهما قررا الرحيل والخروج على سبيل الإعارة، الخروج على سبيل الإعارة كان في صالحهم وقرار ممتاز للحصول على الدقائق ولكن نادي تشيلسي هو من قرر بيعهم في النهاية وليس جوزيه مورينيو”.

أتمّ: “قرار صلاح ودي بروين كان صحيح وموفق بالرحيل وعدم الانتظار، لم يكونوا صبورين، لكن يمكنك أن ترى الف لاعب في كرة القدم لم يمتلكوا الصبر وعندما رحلوا لم ينجحوا لذلك هي ليست شيء ثابت على كل اللاعبين في العالم”.

وواصل: “قرار صلاح ودي بروين كان صحيحًا وموفق بالرحيل وعدم الانتظار، لم يكونوا صبورين، لكن يمكنك أن ترى الف لاعب في كرة القدم لم يمتلكوا الصبر وعندما رحلوا لم ينجحوا لذلك هى ليست شيء ثابت على كل اللاعبين في العالم”.