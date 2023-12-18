الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبى

وجه زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصرى الذى قال كلمته وحافظ على مقدرات وطنه وصنع بوحدته ملحمة في حب بلاده، حيث جاءت نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية  هي الأعلى في تاريخ مصر بعد أن اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل الوطن وخارجه تلبية لنداء الوطن.

وأوضح القصبي فى بيانه منذ قليل، أن هذه المشاركة غير المسبوقة تعكس وعى المصريين، وأن الجميع يعلم أن الفترة الحالية التي تمر بها المنطقة حرجة تتطلب تكاتفا من قبل الجميع، وكالعادة كان المصريون على العهد على قدر كبير من المسئولية الوطنية لدعم وطنهم، مشيدا بالتيسيرات التى قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفى مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأضاف زعيم الأغلبية أن الحشد الكبير وغير المسبوق فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم يؤكد أن الدولة المصرية تقف على قلب رجل واحد، وأن الجميع حريص على المصلحة الوطنية ودعم الدولة في ظل هذه الظروف الراهنة والحفاظ على أمن واستقلال وسيادة البلاد.

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وأضاف أن مشاركة الشباب أثرت بشكل كبير فى حسم هذا الاقتراع الرئاسي، كما أنه دليل على الوعي السياسي بين الشباب وتفاعلهم مع كافة القضايا التى تهم الوطن، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية للشعب المصرى بكثافة في هذه الانتخابات عكس وعيه وإدراكه للحظة الفارقة التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك فى ظل ما يواجهها من تحديات محلية وإقليمية، والتي تتطلب الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تمكين للشباب في مختلف القطاعات، ومن ثم انعكس ذلك على ممارسة العمل العام، والجميع حريص على ممارسة حقه الدستوري لبناء المجتمع المصرى.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم الاغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 فوز الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة 2024

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