الرئيس السيسى يوجه رسالة لشعب مصر عقب إعلان فوزه ويجدد العهد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة لشعب مصر، عقب إعلان فوزه بولاية جديدة لرئاسة مصر.

وقال خلال كلمة متلفزة: "أبناء مصر وبناتها أقول لكم بالصدق المعهود بيننا أنني أدرك يقينًا حجم التحديات التي نواجهها وما زلنا نواجهها، وأؤكد إدراكي أن البطل في مواجهة التحديات هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبات وووعي وحكمة".

وأردف: "أجدد معكم العهد أن نبذل معًا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا، وهي دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا ومحافظة على هويتها وثقافتها وتراثها".

نسبة المشاركة

كان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أعلن عن أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6% من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة بنسبة 4.5%.

محمد فريد سعد زهران حصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا بنسبة 4%.

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9%.