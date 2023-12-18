الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الطفل آدم يزين احتفالات فوز الرئيس في مصر الجديدة (صور)

الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين

حرصت العائلات على اصطحاب أبنائها للمشاركة في هذا المشهد الوطني الاحتفالي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

ووقف الطفل آدم يزين احتفالات فوز الرئيس في مصر الجديدة ممسكا بعلم مصر يهتف تحيا مصر، السيسي رئيسي، في رسالة وطنية بأن القادم أفضل والمستقبل سيبنى بأيدينا.

واحتفل المصريون في مشهد مبهج في مختلف الميادين المصرية بالرقص والغناء بالأغاني الوطنية احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.


 

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رئيس الأساقفة يهنئ رئيس الجمهورية بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية

 

الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين
الطفل آدم يزين
الطفل آدم
الطفل آدم
السيسي رئيسي الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة الهيئة الوطنية للانتخابات

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