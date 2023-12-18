الطفل آدم يزين احتفالات فوز الرئيس في مصر الجديدة (صور)

حرصت العائلات على اصطحاب أبنائها للمشاركة في هذا المشهد الوطني الاحتفالي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.

ووقف الطفل آدم يزين احتفالات فوز الرئيس في مصر الجديدة ممسكا بعلم مصر يهتف تحيا مصر، السيسي رئيسي، في رسالة وطنية بأن القادم أفضل والمستقبل سيبنى بأيدينا.

واحتفل المصريون في مشهد مبهج في مختلف الميادين المصرية بالرقص والغناء بالأغاني الوطنية احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.





الطفل آدم يزين

الطفل آدم يزين

الطفل آدم يزين