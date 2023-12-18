الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمال مصر يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه بولاية رئاسية جديدة

محمد جبران
محمد جبران

هنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران والاتحادات العمالية بالمحافظات، وجميع أعضاء النقابات العامة ولجانها وعمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية جديدة، في انتخابات رئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته حقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع.

 


وأشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، بالتفاف الشعب المصري العظيم حول الرئيس السيسي، مؤكدا أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

 

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن عمال مصر سيظلون دومًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين لسياساته التي ستدفع مصر قدمًا إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله.


ودعا المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وتقدم النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وكان لعمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دور بارز من خلال المشاركة الفعالة هم وأسرهم. 

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسئولية، كل في موقعه والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها مع الرئيس قبل تسع سنوات ومستمرون إلى النهاية.

عمال مصر محمد جبران النقابات العامة الوعي السيسي

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