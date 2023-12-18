الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عم طلعت: "إحنا معانا ربنا ومعانا السيسي وواثقين في اللي جاي"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يمسك بيده علم مصر، ويهتف باليد الأخرى ليتعالى صوت عم طلعت: "احنا معانا ربنا ومعانا السيسي وواثقين في اللي جاي".

 

فبكلمات تملأها حروف الثقة والأمل والأصل، قال “عم طلعت”: "هنعلى فوق أي حد وهنواجه أي طامع في أرضنا، لا بد ألا يملأنا الخوف ودورنا الوطني مساندة رئيسنا".
 

واحتفل المصريون في مشهد مبهج في مختلف الميادين المصرية بالأغاني الوطنية للتعبير عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.


وتزينت شوارع وميادين منطقة مصر الجديدة بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية في مشهد تملأه الفرحة والبهجة والأمل لاختيار الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، لعام 2024، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج وداخل مصر، بنسبة 89.6%.

 

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أمين عام "حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة


 

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الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر الهيئة الوطنية للانتخابات

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