أمين عام "حماة الوطن" يهنئ الرئيس السيسى لفوزه بفترة رئاسية جديدة

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



وقال اللواء طارق نصير إن الانتخابات الرئاسية في مصر كانت استحقاقًا دستوريًا ديمقراطيًا تنافس فيه أربعة مرشحين من أبناء مصر الوطنيين.



وأضاف نصير أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الوعي والإخلاص، وأن ما شاهدناه من الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع يؤكد للعالم مدى حب هذا الشعب لوطنه وقائده.



ووجه اللواء طارق نصير الشكر للشعب المصري العظيم الذي مارس حقه الدستوري وقدم صورة مشرفة أمام العالم.



وأكد نصير أن حزب حماة الوطن عندما أعلن عن تأييده ودعمه لكم في الانتخابات الرئاسية كان إيمانًا منه أنكم لا تبغون إلا مصلحة هذا الشعب والوطن العظيم.



واختتم نصير تهنئته: "نعاهدكم يا سيادة الرئيس أن نكون جنبًا إلى جنب بجوار الدولة المصرية مصطفين خلفكم للحفاظ على الأمن القومي المصري واستكمال بناء دعائم الجمهورية الجديدة".

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات.