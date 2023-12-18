الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة بالمنوفية للاحتفال بفوز الرئيس السيسي بفترة جديدة

جانب من المسيره
جانب من المسيره

توافد أهالي محافظة المنوفية بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي  في الانتخابات الرئاسية للإحتفال والتعبير عن فرحتهم بفوزه وذلك بمسيره حاشد بالسيارات والإعلام تجوب شوارع مدينة شبين الكوم وضواحيها عاصمة محافظة المنوفية. 

وأكد إبراهيم موسى امين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن جموع وأهالي الشعب المنوفى خرج اليوم للتعبير عن فرحته وحبه للقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تمسك به شعبه لانه من انقذ الوطن من الضياع وأعاد لمصر هيبيتها. 

وأضاف موسى أن حزب مستقبل وطن كان من منظمي المسيرة والذين خرجوا للمشاركة في الاحتفال ودعم الرئيس منذ البدايه حتى يوم الحصاد وهو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفتره جديده ليستكمل ما بداءه من إنجازات. 

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية وفقا للإحصائيات وحصوله على 39،702،451 صوت صحيح،. 

وكانت قد أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.

محافظة المنوفية الانتخابات الرئاسية أهالي المنوفية فورز المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية احتفالا بالفوز

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي 2023-2024

"تضامن المنوفية": معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 500 أسرة بقرى أشمون

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة