مسيرة حاشدة بالمنوفية للاحتفال بفوز الرئيس السيسي بفترة جديدة

توافد أهالي محافظة المنوفية بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية للإحتفال والتعبير عن فرحتهم بفوزه وذلك بمسيره حاشد بالسيارات والإعلام تجوب شوارع مدينة شبين الكوم وضواحيها عاصمة محافظة المنوفية.

وأكد إبراهيم موسى امين إعلام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، أن جموع وأهالي الشعب المنوفى خرج اليوم للتعبير عن فرحته وحبه للقياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تمسك به شعبه لانه من انقذ الوطن من الضياع وأعاد لمصر هيبيتها.

وأضاف موسى أن حزب مستقبل وطن كان من منظمي المسيرة والذين خرجوا للمشاركة في الاحتفال ودعم الرئيس منذ البدايه حتى يوم الحصاد وهو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفتره جديده ليستكمل ما بداءه من إنجازات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئاسة الجمهورية وفقا للإحصائيات وحصوله على 39،702،451 صوت صحيح،.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري.