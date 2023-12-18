الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طرق طبيعية للتخلص من مشكلة الهالات السوداء فى المنزل

الهالات السوداء
الهالات السوداء

 التخلص من مشكلة الهالات السوداء من أكثر المشكلات التى تواجه الكثير من الفتيات ولا تعلم معظم الفتيات كيفية التخلص منها، وهو ما يجعل الكثير من الفتيات يقمن باستخدام الكثير من المنتجات للتخلص من مشكلة الهالات السوداء، ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من النصائح التى تساعد بشكل كبير في التخلص من مشكلة الهالات السوداء.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من النصائح والتى يتمثل أهمها فى الحصول على قسط كاف من النوم على مدار اليوم، لأن النوم يساعد بشكل كبير فى التخلص من الهالات السوداء، إلي جانب ذلك يساعد النوم بشكل كاف على التخلص من انتفاخات العين.

تخلص من الهالات السوداء

وكما جاء في الموقع، فإن من ضمن النصائح التى تساعد فى التخلص من مشكلة الهالات السوداء تناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات مثل الخضروات الداكنة مثل البروكلى والكرفس والخس والسبانخ، فتساعد تلك الأطعمة فى منح البشرة الحيوية وهو ما يقلل من الهالات السوداء، إلي جانب ذلك الحرص على استخدام كمادات الشاى 3 مرات أسبوعيًا فتساعد كمادات الشاي على التخلص من الهالات السوداء، لأن الشاى يحتوي على المواد المضادة للأكسدة التى تقلل فرص الهالات السوداء.

ومن ضمن النصائح التى تساعد على التخلص من مشكلة الهالات السوداء، استخدام كمادات الخيار فعند وضع الخيار فى الثلاجة ووضعه على العين بعد ذلك سيساعد ذلك فى القضاء على مشكلة الهالات السوداء خاصة فى حال المداومة على الأمر واستخدامه يوميًا فى الصباح الباكر.

كما يفضل تناول مشروب البنجر بالفراولة والبرتقال للقضاء على مشكلة الهالات السوداء والتى يعانى منها الكثير من الفتيات فيساعد البنجر على منح البشرة الإشراق والحيوية ويقضي على الهالات السوداء.

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