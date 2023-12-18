الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق توك توك للمفتى وحبس 6 آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازي، ومدحت مجدي مكي، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر عاصم طايل، بإحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه و6 آخرين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رجب ع س"، 30 عاما، فلاح، و"محمود ع س"، 44 سنة، فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هاني ع س"، 35 سنة، فني غاز، و"محمد ع س"، 36 سنة، سائق توكتوك، و"أيمن م ع"، 25 عاما - عامل مطابع الشروق بالعبور، و"سيد ع س"، 36 عاما، و"عبد النبي س ع"، 68 سنة، وجميعهم مقيمين شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمون من الأول حتى الخامس، قتلوا عمدًا المجني عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار.

txt

إحالة أوراق المتهم بقتل مسنة وسرقتها فى الفيوم للمفتى

txt

إحالة المتهمين في "خناقة العاشر" بالشرقية للمفتى

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحله الميقن سلفًا منهم تواجده به، وما أن ظفروا به حتى تبادلوا الأدوار فيما بينهم ما بين متعد عليه بأسلحة بيضاء (شوم) ومطلقين الأعيرة نارية حية من بندقيتين آليتين ومحرز لمحدث صوت (مسدس) لبث الرعب في نفسه ومن تسول له نفسه الحيد بينهم وبينه فتمكن المتهم الرابع من تحين الفرصة إبان تواجد المجني عليه في مرماه وأطلق صوبه 3 طلقات من سلاحه الناري الآلي أنف البيان أصابت اثنتين منهم جسده من الخلف، في خسة منه - والمشار إليهما بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأرداه قتيلًا على الفور إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وصولًا لغايتهم المتفق عليها سلفًا على النحو المبين بالأوراق.

سائق توك توك القناطر الخيرية قتل شخص محكمة جنايات شبرا الخيمة مفتى الجمهورية

مواد متعلقة

حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسى على ثقة الشعب المصرى: نسبة الإقبال غير مسبوقة

المؤبد لعامل قتل زوجته بالفيوم بسبب خلافات بينهما

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023 وأسعار الأعلاف والقمح اليوم

إحذر نقص البروتين بالجسم.. هذه أهم العلامات

موعد مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصرع وإصابة 9 اشخاص إثر تصادم تريلا وتوك توك بطريق السويس

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

عاجل.. بعد قليل الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

"طريق طويل".. أغنية جديدة احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

السيسى رئيس مصر.. هتافات الفرحة تهز ميدان سيدى جابر بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة