إحالة سائق توك توك للمفتى وحبس 6 آخرين لاتهامهم بقتل شخص بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازي، ومدحت مجدي مكي، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر عاصم طايل، بإحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه و6 آخرين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32602 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رجب ع س"، 30 عاما، فلاح، و"محمود ع س"، 44 سنة، فلاح وموظف بشركة الصوامع بشبرا الخيمة، و"هاني ع س"، 35 سنة، فني غاز، و"محمد ع س"، 36 سنة، سائق توكتوك، و"أيمن م ع"، 25 عاما - عامل مطابع الشروق بالعبور، و"سيد ع س"، 36 عاما، و"عبد النبي س ع"، 68 سنة، وجميعهم مقيمين شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المتهمون من الأول حتى الخامس، قتلوا عمدًا المجني عليه حسن كمال على رفعت مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقدوا العزم وبيتوا النية على إنفاذ مشروعهم الإجرامي المتفق عليه وذلك بأن جمعوا شتات أمرهم وتوجهوا عصبة لمحله الميقن سلفًا منهم تواجده به، وما أن ظفروا به حتى تبادلوا الأدوار فيما بينهم ما بين متعد عليه بأسلحة بيضاء (شوم) ومطلقين الأعيرة نارية حية من بندقيتين آليتين ومحرز لمحدث صوت (مسدس) لبث الرعب في نفسه ومن تسول له نفسه الحيد بينهم وبينه فتمكن المتهم الرابع من تحين الفرصة إبان تواجد المجني عليه في مرماه وأطلق صوبه 3 طلقات من سلاحه الناري الآلي أنف البيان أصابت اثنتين منهم جسده من الخلف، في خسة منه - والمشار إليهما بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأرداه قتيلًا على الفور إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وصولًا لغايتهم المتفق عليها سلفًا على النحو المبين بالأوراق.