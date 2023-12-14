الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة أوراق المتهم بقتل مسنة وسرقتها فى الفيوم للمفتى

إحالة أوراق سائق
إحالة أوراق سائق للفتي

أحالت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أيمن ممدوح، أوراق المتهم "إبراهيم.م"، 60 عامًا، سائق تروسيكل إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامه بقتل مسنة وسرقة مصوغاتها الذهبية وحددت المحكمة جلسة منتصف يناير 2024 للنطق بالحكم.

تكونت هيئة المحكمة من المستشار أيمن ممدوح والمستشارين أيمن طه حسن، نائب رئيس المحكمة ووائل محمد علي حسين وأحمد حجاج محمود، وأمانة سر محمود ربيع، ثابت رمضان  وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد الأشرف مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على سيدة مسنة طافية على سطح بحر سنورس الغربي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة المسنة وجود شبهة جنائية.

أكدت التحريات أن وراء الجريمة سائق تروسيكل يدعى "إ.م" في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم حيث كانت الضحية تثق فيه بشكل كبير وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية لمراكز الفيوم.

كما كشفت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى إلى سوق الثلاثاء بالفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خال وضربها على رأسها وألقى بجثتها فى مياه بحر سنورس بالفيوم وسرق مشغولاتها الذهبية حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.

اعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على نيابة مركز الفيوم التى باشرت سير التحقيقات.

إحالة أوراق سائق تروسيكل قتل مسنة بالفيوم فضيلة المفتي مدير أمن الفيوم محكمة جنايات الفيوم

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