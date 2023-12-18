الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حفل فني وغنائي احتفالا باليوم العالمي للغة العربية في دمياط

دمياط
دمياط

نظمت مديرية التربية والتعليم دمياط، احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، بقاعة مدرسة دمياط الثانوية العسكرية، ويقام في 18 ديسمبر من كل عام، بحضور علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والنائبين محمد الحصي واللواء علي العساس عضوي مجلس النواب وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية وزهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام وعصام عمر رئيس مجلس أمناء المحافظة ونائبه شكري شطا رئيس مجلس أمناء إدارة كفر البطيخ وأحمد عوض رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط ومديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، وموجهي اللغة العربية، برئاسة هالة الشربيني والعلاقات العامة والإعلام برئاسة محمد سلامة قورة.

وتضمن الحفل معرض لأعمال الطلاب من اللغة العربية وفقرات شعرية وغنائية باللغة العربية، لطلبة وطالبات المدارس من معظم إدارات محافظة دمياط حيث شمل قصيدة ارض الكنانة إلقاء الطالبة أروى بدر من مدرسة معاذ بن جبل بدمياط الجديدة ونبذة عن تجربتي تجربة للطالب مروان ابو الروس الحاصل علي المركز الاول في الوطن العربي في الخطابة والالقاء بالغة العربية الفصحي وخطبة عن الأمانة للطالب تيم وقصيدة تحيا مصر بلغة الإشارة أداء الطالبة حبيبة بلال المر  ومسرحة المناهج اللغة العربية تحاور حروفها من مدرسة صلاح الدين لغات بدمياط وقصيدة نصر لمحمد التهامي إلقاء الطالبة وردة العباسي مدرسة عزبة البرج الثانوية التجارية ومسرحية اللغة العربية تشتكي لشعرائها وفقرة انشاد عن فلسطين من مدرسة تامياتس بدمياط واستعراض جمعتني لغتي العربية من روضة مدرسة المتبولي بدمياط وأغنية لغتي العربية من مدرسة بريستول بدمياط الجديدة استعراض اللغة العربية من روضة مدرسة عبد السلام عارف بدمياط واستعراض مدرسة بنت الشاطئ الاعدادية بنات بدمياط.

ووجه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الشكر لكل من ساهم في هذا اليوم، وعلي رأسهم هالة سعد الشربيني موجه عام اللغة العربية في تعليم دمياط.
 

وأكد وكيل الوزارة أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ووعاءه نحيا بها وتحيا بنا في كل وقت وحين، وللغة العربية مساهمة في الحضارة والثقافة الإنسانية حيث تُعدّ ركنًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، واستطاعت أن تحافظ على أصالتها واستقلالها على مرّ العصور والأزمنة؛ بل وأثّرت في غيرها من اللغات الأخرى.

وفي كلمة موجة عام اللغة العربية، اوضحت أن  العالم يحتفل في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي للغة العربية لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973 قرارها التاريخي بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها للحضور الكريم في المشاركة في اليوم العالمي للغة العربية ولجهود التوجيه العام للغة العربية في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والتي تُعد من أهم اللغات التي يتحدث بها الناس؛ لما لها من مكانة وأهمية لدى العرب والمسلمين على مرّ التاريخ.

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