الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"على مساحة 20 ألف متر".. إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري بأسيوط

إنشاء سوق حضري بالكوم
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة بقرية الكوم الأحمر على مساحة 20 ألف متر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.


رافقه خلال الجولة الدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بالمديرية وعلاء الناظر ورضا خلف نائبا رئيس المركز.


 

تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري الذي سيضم أقسام للخضار والفاكهة التي تتميز بها قرى مركز البداري والمراكز المجاورة وبخاصة محاصيل الرمان والموالح والخضراوات، والتقى بعض أهالي قرى مركز البداري وبعض تجار الخضر والفاكهة بالمركز وبعض المزارعين وذلك لمناقشة مقترحاتهم لإنشاء السوق الحضري والاستماع إلى مقترحات الأهالي والتجار لتوفير الخدمات والمرافق للسوق وفقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات الفنية، واستمع إلى شرح من المهندس عصام القرن لمراحل تنفيذ المشروع والخدمات التي سيتم توفيرها بالمشروع.


وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر والتي سيجرى إنشائها على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وتم اعتماد مبلغ 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لترفيق المنطقة، لتعظيم الاستفادة من محصول الرمان ومختلف المحاصيل الزراعية التي تتميز بها قرى المحافظة.


وأوضح أهمية محصول الرمان الذي تتميز به قرى مراكز البدارى وساحل سليم والفتح وأبنوب ومنفلوط وصدفا فضلًا عن إنشاء سوق حضري للخضر والفاكهة على مساحة 20 ألف متر بالكوم الأحمر لخدمة قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لتلك المشروعات.


واضاف أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.


وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه.

 

وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج.

 

كما يتم  تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى عمل دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعات زراعية بالبداري وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل.

 

ولفت إلى أن الدولة تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.

 

وأكد ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها فى توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
إنشاء سوق حضري بالكوم الأحمر بالبداري
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء سوق حضري للخضار والفاكهة الكوم الأحمر التنمية المحلية بصعيد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعزيز التنمية الشاملة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته مع العاملين المثبتين حديثًا على موازنة المحافظة

محافظ أسيوط يعتمد المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية للفصل الدراسى الأول

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار

بتكلفة 36 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يستعرض إنجازات الطرق خلال 10 سنوات

نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط في لقاء مفتوح مع كريستان برجر

جامعة أسيوط تستضيف المؤتمر التقني "Devfest'23" الأربعاء المقبل

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

تحرك برلمانى عاجل لاستيضاح خطة "السياحة" بسبب حرب غزة

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: "القرار لا يطبق بعدالة والموظفون يجاملون بعضهم"

بالأسماء.. 21 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

قادة حماس يعقدون اجتماعًا سريًا فى تركيا.. ما التفاصيل؟

استطلاعات صادمة.. الإسرائيليون يرفضون مخططات نتنياهو لإعادة احتلال غزة