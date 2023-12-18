الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطيني وإصابة شابين برصاص الاحتلال فى مخيم الفارعة

الاحتلال
الاحتلال

أعلنت وزارة  الصحة الفلسطينية، استشهاد وإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة في الضفة الغربية، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 18700 شهيد، 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 51 ألفًا، وما زال هناك الآلاف في عداد المفقودين.

الصحة الفلسطينية استشهاد وإصابة قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة

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