الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود جدد خلال معارك جنوب غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 4 جنود جدد خلال معارك جنوب قطاع غزة، وفقا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء الأحد، أن 135 محتجزا لا يزالون في قبضة حماس، متابعا: سنواصل العمل استخباريا وعسكريا لاستعادة المحتجزين.

شقيق يحيي السنوار

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: كشفنا عن شبكة أنفاق استثمرت فيها ملايين الدولارات وتمت إدارتها من شقيق يحيى السنوار.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الاحتلال تقوم بفحص مبنى آخر يحتمل أن يكون فيه المحتجزون.

وقام أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة بغلق طريق بيغن قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم بصفقة تبادل.