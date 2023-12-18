الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير

المعاشات
المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه بداية من يناير المقبل، مشيرًا إلى أن تدني المعاشات سببه ضعف المرتبات المؤمن عليها.

الحد الأدنى للمعاشات

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحد الأدنى للمرتبات المشتركة في التأمينات الاجتماعية كان 1700 جنيهًا، وأقصاها 10700 جنيه، وسيجرى تحريكهما في يناير المقبل، بحيث يكون الحد الأدنى للمعاشات 2000 جنيه والأقصى 12600 جنيه.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن محاور إصلاح نظام التأمينات مستمرة، وسيجرى تحريك المعاشات في يناير من كل عام وفقًا لزيادة سنوية جرى التوافق عليها، مؤكدًا أن الهيئة القومية للتأمينات هي المسئولة عن الزيادات الجديدة. 

الحد الأدني للمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات إصلاح نظام التأمينات اللواء جمال عوض

الأكثر قراءة

رئيس التأمينات الاجتماعية: 2000 جنيه قيمة الحد الأدنى للمعاشات بداية من يناير

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

اليوم.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية ورئيس مصر القادم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس