زيلينسكى يدافع عن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ثقته بشأن الحصول على مزيد من الدعم لبلاده، على الرغم من فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الدعم المالي للدولة التي مزقتها الحرب.



ورغم أن الاتحاد الأوروبي وافق يوم الخميس على فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل، إلا أن كييف لم تكف عن طلب الحصول على المزيد من المساعدات المالية.

وقال زيلينسكي:"لن تكون عملية التفاوض سهلة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا حصلنا على قرار تاريخي لصالح شيء واحد: وهو أن أوكرانيا ستظل دائما جزءا من بيتنا الأوروبي المشترك".