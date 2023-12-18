الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

سامح الصريطي
سامح الصريطي

كشف الفنان سامح الصريطي تفاصيل زواجه من الفنانة حنان، قائلًا:"إن السبب في زواجي هو حنان نفسها، حيث أنه طيلة الفترة التي لم أكن متزوج بها، هي أنني لم أقابل أحد بمواصفات حنان". 

 

وأضاف الصريطي خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه بمجرد أن قابلت حنان، تغيرت وجهة نظري، لأنها إنسانة عظيمة ولديها مواصفات رائعة فتزوجتها فورًا، وهذا قدر وقسمة ونصيب.

 

وأوضح أن مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعماله الفنية، أما على مستوى السينما «ملاكي إسكندرية»، و«خيانة مشروعة» و«الرهينة»، أما في التليفزيون، هناك «شيخ العرب همام»، و«يتربى في عزو».

 

وعن دوره بمسلسل «ليالي الحلمية»، قال إنها شخصية شريرة، وهو «أول عمل يتعرض عليّا، وشخصية حلمي خليف، وكنت خائف ومعترض على هذا الدور، وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور، وكانت زوجتي تشاهد المسلسل، واحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به».

الفنان سامح الصريطي الفنانة حنان زواج سامح الصريطي برنامج واحد من الناس مسلسل ليالي الحلمية

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يرتكب مجازر متتالية شمال غزة ولا توجد مستشفيات (فيديو)

عاجل.. مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى بدرس ومداهمات فى عين يبرود

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتعال النيران فى بناية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة جراء قصف الاحتلال

أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

عاجل.. «البنتاجون» ينشئ قوة بحرية لحماية البحر الأحمر من هجمات الحوثيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس