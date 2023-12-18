أول رد من سامح الصريطى على زواجه من الفنانة حنان: ملقتش حد زيها

كشف الفنان سامح الصريطي تفاصيل زواجه من الفنانة حنان، قائلًا:"إن السبب في زواجي هو حنان نفسها، حيث أنه طيلة الفترة التي لم أكن متزوج بها، هي أنني لم أقابل أحد بمواصفات حنان".

وأضاف الصريطي خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أنه بمجرد أن قابلت حنان، تغيرت وجهة نظري، لأنها إنسانة عظيمة ولديها مواصفات رائعة فتزوجتها فورًا، وهذا قدر وقسمة ونصيب.

وأوضح أن مسرحية «ذات الهمة» من أهم أعماله الفنية، أما على مستوى السينما «ملاكي إسكندرية»، و«خيانة مشروعة» و«الرهينة»، أما في التليفزيون، هناك «شيخ العرب همام»، و«يتربى في عزو».

وعن دوره بمسلسل «ليالي الحلمية»، قال إنها شخصية شريرة، وهو «أول عمل يتعرض عليّا، وشخصية حلمي خليف، وكنت خائف ومعترض على هذا الدور، وتحدثت مع المخرج ووافقت على الدور، وكانت زوجتي تشاهد المسلسل، واحد المشاهد مع عبلة كامل وصدقت ما تقدمه وتأثرت به».