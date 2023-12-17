نبيلة مكرم: مشهد انتخابات الرئاسة بالخارج "سيمفونية" وطنية

علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، علي المشهد المشرف للانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن مشهد الانتخابات الرئاسية بالخارج «سيمفونية» وطنية رسخت إنتماء المصريين بوطنهم.

وأضافت، أنها كانت شاهدة على مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المصرية بالولايات المتحدة، موضحة أن المشاهد تربى بهم محبتهم وارتباطهم بدولتهم، وأكدت أن المصريين بالخارج رسخوا انتمائهم للوطن ومن كان ليس له حق بالمشاركة كان يشجع عليها.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات ردت على كل استفسارات المصريين بالخارج خلال التصويت، مشيرة إلى أنها سعيدة بكونها جزءا من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأجرت العديد من اللقاءات مع المصريين بالخارج.