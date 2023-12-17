"الهجرة" تفتتح معرض الخط العربي

تفقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورشة الخط العربي بمشاركة ٢٠ طفلا من المصريين بالخارج، برفقة د. هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، ود. نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، ود. جمال مصطفى، مدير قصر الأمير طاز، وعدد من السفراء وممثلي السفارات والشخصيات العامة والمتخصصين في اللغة العربية من الكتاب وأساتذة الجامعات.

وجاء ذلك على هامش مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" في قصر الأمير طاز، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية والوطنية لابنائنا المصريين بالخارج.

وأكدت أن تنظيم ورشة الخط العربي لعدد من أطفال المصريين بالخارج يأتي في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف تعريف أبنائنا باللغة العربية لأنها حزء من هويتهم إضافة إلى تعريفهم بجذورهم المصرية وتاريخ وطنهم الأم، معربة عن سعادتها بهذه الورشة، ومضيفة أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، ولكي يكونوا جديرين بالقيادة فلا بد من معرفتهم للغة العربية وأصولهم وتاريخهم.

واصطحبت الحضور في جولة مفتوحة حول أبرز الأنشطة الثقافية ومن بينها النقش على المعادن، والذي تمت إضافته لقائمة اليونسكو لصون التراث غير المادي، وكذلك الكتابة على النسيج، والنقش على الخزف، وغيرها.

وخلال الجولة، أهدى الشاعر محمود موسى، نسخة من كتاب "معمل النحو" الى الوزارة، مشيرا إلى أن الكتاب يتناول خلاصة ما يريده الراغب في تعلم فنون النحو بسهولة ويسر، من أقصر الطرق، دون التعرض للحشو غير المفيد، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وما تقدمه من جهود متميزة لخدمة اللغة العربية لدى أبنائنا بالخارج، وربطهم بالهوية المصرية والعادات والتقاليد المصرية الخالدة، وقد أشادت وزارة الهجرة بالجهود الدؤوبة لتعليم الأطفال اللغة العربية، مشيرة إلى أن تطبيق وزارة الهجرة سيتضمن جزءا من المحتوى المرئي للأطفال.

وأوضحت أن وزارة الهجرة قد أطلقت المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتثقيفية التفاعلية الرامية نحو تعزيز انتماء شباب وأطفال المصريين بالخارج والداخل للوطن وترسيخ مبدأ الهوية المصرية، وبالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة والشخصيات العامة من سفراء المبادرة.

وفي نفس السياق، افتتحت السفيرة سها جندي معرض الخط العربي في قصر الأمير طاز، مؤكدة أن للخط العربي قيمة إنسانية كبيرة ألهمت العديد من الفنانين والمعماريين محليًا وعالميًا، كما أنه يشكل رمزًا عالميًا للثقافة العربية، الأمر الذي أسفر عن إدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لـ(اليونيسكو) في عام 2022، وإن هذا المعرض يُشكّل دعوة للانطلاق في رحلة وجدانية غامرة من الاكتشاف وتأمّل جماليات الخط العربي، وإدراك البعد التاريخي والروحاني له.

ويسلط معرض الخط العربي للفنانين المصريين الضوء على جمال وتنوع الخط العربي كشكل فني فريد من نوعه، ويعرض الخطاطون أعمالهم، موضحين أساليب وتقنيات الخط المختلفة، والإتقان الفني للخط المصري ومساهمته في التمثيل البصري للغة العربية.