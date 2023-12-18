الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

يواصل سعر الدولار في التعاملات الصباحية اليوم، استقراره الذي عليه مقابل سعر الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، ويكثر التساؤل عن سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، وذلك منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر الماضي، وتكون في ظل أن هناك عددا من التوقعات باستمرار حالة الثبات إلى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وذلك بكل البنوك المصرية، طبقا لما أعلن من خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الدولار اليوم الاثنين 18 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية.

أسعار الدولار اليوم الإثنين

وأوضح الموقع أن سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري وصل إلى حوالي 30.84 جنيه للشراء ومبلغ 30.93 للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 18 ديسمبر  
فيما سجَّل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعًا. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر في مصرف أبوظبي الإسلامي
كما وصل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 30.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك الإسكندرية 
وعن سعر الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات داخل بنك الإسكندرية بلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء. 

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك القاهرة 
وبالنسبة لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة وصل إلى 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعًا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الإثنين 18 ديسمبر في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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