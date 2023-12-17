الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودريجو في الهجوم.. تشكيل الريال أمام فياريال في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فياريال، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “سانتياجو برنابيو" معقل الفريق المدريدي، وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين كحارس مرمى، فيما يقود الثنائي رودريجو جوس وبراهيم دياز خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ديفيد ألابا - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - إبراهيم دياز.

ريال مدريد فياريال الدوري الاسباني تشكيل ريال مدريد أندريه لونين رودريجو جوس

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