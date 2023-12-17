الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استثمار: ارتفاع الصادارت غير البترولية نجاح كبير للدولة المصرية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال، إن ارتفاع الصادارت غير البترولية خلال الربع لثالث من 2023، هو دليل على قدرة الإنتاج على توفير فائض إنتاج جيد.

وأضاف أستاذ الاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة ساهمت على تطوير المصانع للوصول لهذه النتيجة، وهذا سيعود بالنفع على الدولة ككل.

ونوه الشوادفي، بأن الاقتصاد الوطني به من الإمكانيات لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل، سنصل إلى الـ100 مليار دولار التي استهدفتها في السنوات الماضية.

وأضاف أن الدولة لديها فائض في المواد غير البترولية، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج داخل الدولة المصرية باتت تحصد ما نفذته الحكومة من تطوير خلال السنوات الماضية.

خبير استثمار الصادارت الغير بترولية اكسترا نيوز الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإستثمار وإدارة الأعمال

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