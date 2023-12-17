مجلس الوزراء يناقش تطوير كورنيش وشواطئ الإسكندرية في ظل التغيرات المناخية (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في اجتماع مع وزير الإسكان، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أولوية استعادة شواطئ الإسكندرية وتوسعة كورنيش المدينة، لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية التي تهدد السواحل المصرية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الاجتماع تناول القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية، والذي يهدف إلى تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدينة وسكانها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على الإسراع في إنجاز هذا المشروع، وأنه سيتابع شخصيا معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية هذا المشروع لحماية الإسكندرية وتطويرها.