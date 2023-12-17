الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء يكشف عن تنشيط الاستثمار فى الرمال البيضاء (فيديو)

الرمال البيضاء
الرمال البيضاء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء التي تمتلك مصر أكبر احتياطي منها في العالم.

وقال الحمصاني، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"،  إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراض صناعية في مختلف المناطق والمدن، ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي التي تم تخصيصها سابقا ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات عليها.

أضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى إلى تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين في المناطق الحرة، وذكر في هذا السياق مدينتي العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة كأمثلة على المدن التي توفر فرصًا استثمارية متنوعة.

وتحدث “الحمصاني” عن أهمية الرمال البيضاء التي تعد مصدرا ثريا للصناعات الحديثة مثل الزجاج والسيراميك والخلايا الشمسية ورقائق السيليكون، وقال إن مصر تمتلك نحو 20 مليار طن من الرمال البيضاء، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الرمال البيضاء، منها الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي والرسوم الجمركية.

الرمال البيضاء مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء الأراضي الصناعية مصر في المساء مع قصواء قطع أراضي صناعية العلمين الجديدة اكتوبر الجديدة الخلايا الشمسية

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس