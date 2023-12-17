متحدث الوزراء يكشف عن تنشيط الاستثمار فى الرمال البيضاء (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين والاستفادة من الرمال البيضاء التي تمتلك مصر أكبر احتياطي منها في العالم.

وقال الحمصاني، في حديثه لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراض صناعية في مختلف المناطق والمدن، ووجه رئيس الوزراء بإعداد حصر شامل للأراضي التي تم تخصيصها سابقا ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات عليها.

أضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى إلى تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين في المناطق الحرة، وذكر في هذا السياق مدينتي العلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة كأمثلة على المدن التي توفر فرصًا استثمارية متنوعة.

وتحدث “الحمصاني” عن أهمية الرمال البيضاء التي تعد مصدرا ثريا للصناعات الحديثة مثل الزجاج والسيراميك والخلايا الشمسية ورقائق السيليكون، وقال إن مصر تمتلك نحو 20 مليار طن من الرمال البيضاء، وهو ما يجعلها قادرة على المنافسة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الرمال البيضاء، منها الإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بتأسيس الشركات وتسجيل الأراضي والرسوم الجمركية.